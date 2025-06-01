Путин всю ночь получал доклады о ЧП в Курской и Брянской областях

Президент России Владимир Путин в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем с железнодорожными составами в Курской и Брянской областях, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ему доложили о принимаемых мерах в связи с произошедшим на железной дороге.

Песков добавил, что российский лидер переговорил по телефону с брянским губернатором Александром Богомазов и главой РЖД Олегом Белозеровым.

Напомним, что в результате обрушения автомобильного моста с фурой на железнодорожные пути и поезд №86 Климов-Москва, погибли семь человек. Еще 66 пострадали, среди них - трое детей. Пациенты в тяжелом состоянии направлены в столичные больницы.

В Курской области грузовой поезд упал на автодорогу. Травмы получили машинист, всю бригаду доставили в больницу.

Следственный комитет установил, что мосты и в Курской и в Брянской областях были обрушены в результаты подрыва. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что данные происшествия квалифицированы как террористический акт.