В Курской области обрушился мост с грузовым поездом

Мост с грузовым локомотивом обрушился на автомобильную дорогу в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

ЧП произошло ночью 1 июня на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района.

«По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги — всю бригаду доставили в больницу. Они находятся под присмотром медиков», - написал он.

Часть состава рухнула на участок автодороги под мостом, движение по ней перекрыто, организованы пути объезда. После инцидента тепловоз загорелся, пожарные оперативно локализовали возгорание, добавил Хинштейн.

Причина обрушения моста будет установлена. На месте работают оперативные службы.