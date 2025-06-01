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Подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт

Российские следователи установили, что обрушения мостов в Курской и Брянской областях произошли в результате подрывов.
Ирина Егорова 2025-06-01 11:30:10
© Фото: Belkin Alexey/news.ru, Global Look Press

Следственный комитет России назвал происшествия с подрывами на железной дороге в Брянской и Курской областях терактами.

«Данные происшествия квалифицированы как террористический акт», - приводит слова официального представителя СК РФ Светлана Петренко РИА Новости.

Возбуждены уголовные дела - их передали в Главное следственное управление ведомства. Российские следователи установили, что обрушения мостов в Курской и Брянской областях произошли в результате подрывов.

В Брянской области на поезд №86 Климов-Москва обрушился автомобильный мост. Погибли 7 человек, ранения получили 66 человек, 47 из них госпитализированы.

В Курской области грузовой поезд упал на автодорогу. Травмы получили машинист, вся бригада доставлена в больницу. 

#поезд #Теракт #Курская область #Брянская область #мост #СК РФ #подрыв #светлана петренко
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