Подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт

Следственный комитет России назвал происшествия с подрывами на железной дороге в Брянской и Курской областях терактами.

«Данные происшествия квалифицированы как террористический акт», - приводит слова официального представителя СК РФ Светлана Петренко РИА Новости.

Возбуждены уголовные дела - их передали в Главное следственное управление ведомства. Российские следователи установили, что обрушения мостов в Курской и Брянской областях произошли в результате подрывов.

В Брянской области на поезд №86 Климов-Москва обрушился автомобильный мост. Погибли 7 человек, ранения получили 66 человек, 47 из них госпитализированы.

В Курской области грузовой поезд упал на автодорогу. Травмы получили машинист, вся бригада доставлена в больницу.