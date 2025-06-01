СК назвал причину обрушения мостов в Курской и Брянской областях

Обрушения мостов в Курской и Брянской областях произошли в результате подрывов, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Уголовные дела переданы в Главное следственное управление ведомства.
В Брянской области на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино автомобильный мост обрушился в результате подрыва на проходивший под ним пассажирский поезд. Инцидент произошел 31 мая в 22.50.
Погибли семь человек, пострадали 66 человек, 47 госпитализированы - из них трое детей.
В Курской области в Железногорском районе Курской из-за подрыва железнодорожного моста, грузовой поезд упал на автомобильную дорогу.
«Пострадали машинист и два его помощника», - говорится в сообщении ведомства.
Российские следователи работают на местах происшествия, устанавливают все обстоятельства трагедии.
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