СК назвал причину обрушения мостов в Курской и Брянской областях

Обрушения мостов в Курской и Брянской областях произошли в результате подрывов, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Уголовные дела переданы в Главное следственное управление ведомства.

В Брянской области на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино автомобильный мост обрушился в результате подрыва на проходивший под ним пассажирский поезд. Инцидент произошел 31 мая в 22.50.

Погибли семь человек, пострадали 66 человек, 47 госпитализированы - из них трое детей.

В Курской области в Железногорском районе Курской из-за подрыва железнодорожного моста, грузовой поезд упал на автомобильную дорогу.

«Пострадали машинист и два его помощника», - говорится в сообщении ведомства.

Российские следователи работают на местах происшествия, устанавливают все обстоятельства трагедии.