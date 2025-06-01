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Богомаз уточнил, кого из пострадавших после ЧП с поездом отправят в Москву

Всего в больницах находятся 47 человек, 24 из них отпущены домой, уточнил губернатор региона.
Ирина Егорова 2025-06-01 10:49:43
© Фото: dzdmos, Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

Трое пострадавших в тяжелом состоянии после обрушения моста на железнодорожные пути в Брянской области направлены в Москву, сообщил «Звезде» губернатор региона Александр Богомаз.

Столичные медики окажут помощь двоим мужчинам и 7-месячному ребенку.

«Все люди, которые были ранены - были доставлены в течении часа-полтора, МЧС наш оперативно сработал и развернул штаб. Те были доставлены в лечебные учреждения», - сказал он.

Он добавил, что 47 человек госпитализированы, 24 из них отпущены домой, число жертв трагедии составляет семь человек. Ранее он заявлял, что мост обрушился в результате подрыва. Эту же версию подтвердили следователи. Возбуждены уголовные дела.

По данным московского депздрава, в столицу доставят пятимесячного младенца с помощью авиамедицинской бригады (в Клинику доктора Рошаля), ребенка четырех лет с черепно-мозговой травмой (в Клинику доктора Рошаля) и ребенка семи лет с черепно-мозговой травмой и закрытым переломом плеча (в РДКБ).

#Москва #Брянская область #ребенок #пострадавшие #наш эксклюзив #Александр Богомаз #богомаз
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