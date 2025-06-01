Минтранс создал оперштаб после обрушения моста под Брянском

На базе Ситуационного центра Минтранса РФ создан оперативный штаб для координации действий с РЖД и МЧС после инцидента в Брянской области, сообщили в министерстве.

Напомним, в Выгочинском районе произошло обрушение автомобильного моста. В этот момент под ним проезжал пассажирский поезд Москва-Климово. Несколько вагонов состава сошли с рельсов.

По некоторым данным, количество пострадавших превысило 40 человек. Некоторые паблики сообщают о погибших, их число не называется.

На месте ЧП работают спасатели и представители властей. Губернатор региона Александр Богомаз пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Причины инцидента выясняются.