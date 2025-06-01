Губернатор Богомаз прокомментировал обрушение моста под Брянском

Экстренные службы прибыли на место обрушения автомобильного моста в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло ДТП с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава», - написал Богомаз.

В результате происшествия есть пострадавшие, уточнил губернатор. Для помощи им делается все необходимое.

Напомним, об инциденте стало известно около получаса назад. Автомобильный мост рухнул на проходящий под ним пассажирский поезд. В этот момент по мосту ехали грузовики.

Предварительно, речь идет о поезде Москва-Климово. Несколько его вагонов сошли с рельсов. Причины инцидента пока не установлены.

Информация о пострадавших разнится. По некоторым данным, за помощью медиков обратились 22 человека. Некоторые паблики сообщают, что пострадали более 40 пассажиров поезда.