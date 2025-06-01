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Губернатор Богомаз прокомментировал обрушение моста под Брянском

По некоторым данным, количество пострадавших в результате обрушения моста уже превысило 40 человек.
Ян Брацкий 2025-06-01 00:26:43
© Фото: Telegram/barakholka32 © Видео: VK/prigrani4ie

Экстренные службы прибыли на место обрушения автомобильного моста в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В районе одного из участков федеральной автодороги  А240 произошло ДТП с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава», - написал Богомаз.

В результате происшествия есть пострадавшие, уточнил губернатор. Для помощи им делается все необходимое.

Напомним, об инциденте стало известно около получаса назад. Автомобильный мост рухнул на проходящий под ним пассажирский поезд. В этот момент по мосту ехали грузовики.

Предварительно, речь идет о поезде Москва-Климово. Несколько его вагонов сошли с рельсов. Причины инцидента пока не установлены.

Информация о пострадавших разнится. По некоторым данным, за помощью медиков обратились 22 человека. Некоторые паблики сообщают, что пострадали более 40 пассажиров поезда.

#поезд #обрушение #Брянская область #мост #ЧП #богомаз
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