Мост с автомобилями рухнул на проезжающий поезд в Брянской области

В Брянской области обвалился мост, под которым в этот момент проезжал поезд. Инцидент произошел в поселке Выгоничи.

О случившемся сообщается в местных пабликах.

В момент обрушения на мосту находились грузовые автомобили, которые рухнули на локомотив с вагонами. По предварительной информации, пострадали семь человек.

По некоторым данным, речь идет о поезде Москва-Климово. Состав сошел с рельсов, пассажиры помогают друг другу выбраться из вагонов.

Причины ЧП пока неизвестны, о пострадавших информации не поступало.