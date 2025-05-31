МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мост с автомобилями рухнул на проезжающий поезд в Брянской области

В момент инцидента на мосту находились грузовики, которые рухнули на железнодорожный состав.
Ян Брацкий 2025-05-31 23:50:59
© Фото: Telegram/barakholka32 © Видео: Telegram/gorizont_bryansk/barakholka32

В Брянской области обвалился мост, под которым в этот момент проезжал поезд. Инцидент произошел в поселке Выгоничи.

О случившемся сообщается в местных пабликах.

В момент обрушения на мосту находились грузовые автомобили, которые рухнули на локомотив с вагонами. По предварительной информации, пострадали семь человек.

По некоторым данным, речь идет о поезде Москва-Климово. Состав сошел с рельсов, пассажиры помогают друг другу выбраться из вагонов.

Причины ЧП пока неизвестны, о пострадавших информации не поступало.

#поезд #обрушение #Брянская область #мост #ЧП
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Патрон против дрона
2
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
3
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
4
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
5
Вьетнам. Оружие Победы
6
Северный десант
7
Высшая школа ПВО
8
Фрегаты 11356. Россия/Индия
9
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
10
Броневики СВО. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 