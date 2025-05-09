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Военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной завершен

Всего в Параде приняли участие 11,5 тысячи военнослужащих.
Андрей Аркадьев 2025-05-09 11:10:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военный парад в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершился пролетом авиации над Красной площадью в Москве.

Всего в Параде приняли участие более 11,5 тысячи военнослужащих, включая свыше 1,5 тысячи участников специальной военной операции. Парад начался с прохождения пеших парадных расчетов, после чего по брусчатке Красной площади прошла механизированная колонна - танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М «Прорыв», бронетехника, комплексы С-400, РСЗО «Торнадо-С», ракетные комплексы «Ярс», а также грузовики с беспилотниками «Герань» и «Ланцет».

Авиационная часть торжественного смотра завершилась пролетом пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи», выполнивших фигуру «кубинский бриллиант» на истребителях Су-30 и МиГ-29, а также пролетом штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета флага России.

Парад принимал министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов, командовал Парадом главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

#Красная площадь #Парад Победы-2025
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