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Белоусов доложил Путину о готовности войск к Параду Победы
Ранее о том, что войска построены для проведения военного парада, Андрею Белоусову доложил главком Сухопутных войск Олег Салюков.
2025-05-09 10:14:27
© Фото: ТРК «Звезда»
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#Парад Победы-2025
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