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Механизированная колонна начала движение по Красной площади

Во главе колонны - исторические танки Т-34-85 и самоходные артиллерийские установки Су-100.
2025-05-09 10:56:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве на Красной площади началось движение механизированной колонны в рамках Парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В составе колонны как историческая, так и современная боевая техника.

Открывают прохождение легендарный танк Т-34 и самоходная артиллерийская установка СУ-100. Далее по брусчатке проходят современные образцы вооружения, среди которых танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М «Прорыв», боевые машины пехоты БМП-2М, БМП-3, «Курганец-25», разведывательные машины БРМ-1К, артиллерийские установки «Мста-С», «Гиацинт-К», «Мальва», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

В составе механизированной колонны - 183 единицы боевой техники времен Великой Отечественной войны и современных образцов, стоящих на вооружении российской армии. Командует военным парадом главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков. Парад принимает министр обороны Андрей Белоусов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Красная площадь #механизированная колонна #Парад Победы-2025
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