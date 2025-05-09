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На Красной площади началось прохождение пеших парадных расчетов

В Параде Победы в 2025 году принимают участие более 11 500 человек. Военный парад проходит на Красной площади каждый год на День Победы 9 мая.
2025-05-09 10:26:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Красной площади в Москве началось прохождение пеших парадных расчетов в рамках военного парада, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественное шествие открыли роты почетного караула, за ними следуют подразделения различных видов и родов войск, кадеты, курсанты военных училищ, представители Росгвардии, ФСБ, МЧС, а также военнослужащие из дружественных государств.

В Параде принимают участие более 11,5 тысячи военнослужащих, из них свыше 1,5 тысячи - участники специальной военной операции. В механизированной колонне задействованы как исторические, так и современные образцы техники.

Торжественное мероприятие проходит в присутствии президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина и глав иностранных делегаций.

Командует Парадом главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. Парад принимает министр обороны России Андрей Белоусов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Красная площадь #пешие расчеты #Парад Победы-2025
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