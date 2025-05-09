Жители и гости Новосибирска собрались, чтобы увидеть Парад Победы

Жители и гости Новосибирска собрались в центре города в ожидании начала парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Все меньше времени остается до его начала, а места на импровизированных трибунах уже заняты. Военная техника уже выстраивается в колонну.

Корреспондент «Звезды» Надежда Котормус показала легендарный танк Т-34, который по традиции возглавит колонну. Также по новосибирским улицам проедут модификации БМП-2М. Кроме этого, впервые в колонне можно будет увидеть ретротехнику.

«По традиции во главе колонны будет легенда - символ Победы - Т-34, восстановленный новосибирскими умельцами», - рассказала она.

Пока в столице Сибири только готовятся увидеть Парад Победы, а жители более восточных регионов нашей страны уже встретили этот праздник. Парады прошли в Петропавловске-Камчатском, во Владивостоке, Хабаровске, Уссурийске, Чите и Южно-Сахалинске.