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Парад в честь 80-летия Победы начался во Владивостоке

Мероприятие проходит на Светланской улице города.
Константин Денисов 2025-05-09 03:05:40
© Фото: ТРК Звезда © Видео: ТРК «Звезда»

Парад в честь 80-летия Победы стартовал во Владивостоке. Военные расчеты проходят по центральной улице города – Светланской.

Мероприятие вызвало большой ажиотаж в дальневосточном городе и собрало большое количество зрителей, среди которых отмечено немалое число китайских туристов.

Сразу по окончании парада во Владивостоке стартует акция «Бессмертный полк». Она пройдет впервые с 2022 года. Ожидается также большое количество участников.

Ранее первый в России парад Победы состоялся в Петропавловске-Камчатском.

#9 мая #Владивосток #Парад Победы-2025
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