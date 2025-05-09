Парад в честь 80-летия Победы начался во Владивостоке

Парад в честь 80-летия Победы стартовал во Владивостоке. Военные расчеты проходят по центральной улице города – Светланской.

Мероприятие вызвало большой ажиотаж в дальневосточном городе и собрало большое количество зрителей, среди которых отмечено немалое число китайских туристов.

Сразу по окончании парада во Владивостоке стартует акция «Бессмертный полк». Она пройдет впервые с 2022 года. Ожидается также большое количество участников.

Ранее первый в России парад Победы состоялся в Петропавловске-Камчатском.