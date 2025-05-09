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По улицам Хабаровска прошли парадные расчеты в честь 80-й годовщины Победы

Одна из ветеранов рассказала, что в годы войны ей и другим девушкам довелось шить одежду для солдат, обувь и даже парашюты.
Мария Герман Марина Крижановская 2025-05-09 05:06:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне по главной улице Хабаровска прошли парадные расчеты. На месте событий побывала корреспондент «Звезды» Мария Герман.

В составе механизированной колонны - около ста единиц боевой техники. Она отметила, что на параде представлено несколько модификаций БМП-2. На некоторых есть усиленная броня и защита от беспилотников и даже установлено четыре управляемых противотанковых ракеты.

Также журналист пообщалась с ветеранами Великой Отечественной. Одна из них рассказала, что в военные годы занималась пошивом одежды для бойцов. На фронт она и другие мастерицы отправляли фуфайки, брюки и теплую обувь - так называемые чуни.

«Тогда же не в чем было ходить солдатам, и мы шили чуни. Ну, и парашюты шили. В общем, все для фронта», - рассказала женщина.

По ее словам, многие начинали рано работать, практически с 13 лет. При этом тогда молодежь помогала не только фронту, но и родному Хабаровску.

Напомним, Парады Победы уже состоялись в Петропавловске-Камчатском, во Владивостоке и на острове Сахалин.

#день победы #хабаровск #наш эксклюзив #Ветераны ВОВ #Парад Победы-2025
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