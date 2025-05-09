Легендарные Т-34 и «Катюши» прошли на Парадах во Владивостоке и Уссурийске

Во время Парада Победы во Владивостоке и Уссурийске прошла легендарная техника времен Великой Отечественной войны.

Танки Т-34-76 и Т-34-85, которые стали настоящими символами Победы, возглавили колонну техники во Владивостоке.

В Уссурийске зрители смогли увидеть не менее легендарную БМ-13, или «Катюшу». Гвардейский реактивный миномет также возглавил колонну механизированной техники.

Владивосток стал вторым после Петропавловска-Камчатского городом, который принял Парад Победы в 2025 году. После торжественного прохода войск в городе стартовала первая с 2022 года акция «Бессмертный полк» в очном формате.