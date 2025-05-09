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Легендарные Т-34 и «Катюши» прошли на Парадах во Владивостоке и Уссурийске

Поглазеть на технику времен Великой Отечественной войны собрались тысячи жителей.
Константин Денисов 2025-05-09 04:58:55
© Фото: pobeda80pk Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

Во время Парада Победы во Владивостоке и Уссурийске прошла легендарная техника времен Великой Отечественной войны.

Танки Т-34-76 и Т-34-85, которые стали настоящими символами Победы, возглавили колонну техники во Владивостоке.

В Уссурийске зрители смогли увидеть не менее легендарную БМ-13, или «Катюшу». Гвардейский реактивный миномет также возглавил колонну механизированной техники.

Владивосток стал вторым после Петропавловска-Камчатского городом, который принял Парад Победы в 2025 году. После торжественного прохода войск в городе стартовала первая с 2022 года акция «Бессмертный полк» в очном формате.

#Владивосток #уссурийск #Парад Победы-2025
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