По Красной площади прошел парадный расчет участников спецоперации

В Москве по брусчатке Красной площади прошли участники специальной военной операции. Они - часть военного парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В масштабном военном параде участвуют более 11 500 человек. В этом числе парадные расчеты из 13 иностранных государств.

Ранее в своей речи, предваряющей прохождение пеших парадных расчетов, президент России Владимир Путин подчеркнул, что вся страна поддерживает участников СВО.

Также Путин объявил минуту молчания. Он сделал это в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.