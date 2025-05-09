МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

По Красной площади прошел парадный расчет участников спецоперации

Всего в Параде Победы участвуют более 11 500 человек, включая парадные расчеты из 13 иностранных государств.
Тимур Шерзад 2025-05-09 10:42:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве по брусчатке Красной площади прошли участники специальной военной операции. Они - часть военного парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

В масштабном военном параде участвуют более 11 500 человек. В этом числе парадные расчеты из 13 иностранных государств. 

Ранее в своей речи, предваряющей прохождение пеших парадных расчетов, президент России Владимир Путин подчеркнул, что вся страна поддерживает участников СВО.

Также Путин объявил минуту молчания. Он сделал это в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 

#Красная площадь #Специальная военная операция #участники СВО #Парад Победы-2025 #Пешие парадные расчеты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 