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Путин заявил, что вся страна поддерживает участников СВО

Владимир Путин подчеркнул, что правда находится на стороне России.
Тимур Шерзад 2025-05-09 10:19:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вся страна поддерживает участников специальной военной операции. 

Путин при этом отметил, что правда находится на стороне Российской Федерации. Президент добавил, что Россия склоняет головы перед теми, кто погиб в праведном бою за страну. 

Владимир Путин сделал эти заявления в ходе своей речи на Параде Победы в честь 80-летия разгрома нацистской Германии. Также Путин объявил минуту молчания в память о погибших в ходе Великой Отечественной войны. 

В этом году в военном параде на Красной площади участвуют более 11 500 человек. В это число входят парадные расчеты из 13 иностранных государств.

#Россия #Владимир Путин #участники СВО #Парад Победы-2025
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