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Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной

На Красной площади в Москве проходит военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Глеб Владовский 2025-05-09 10:21:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Объявляется минута молчания», - заявил он на военном параде, посвященном 80-летию Победы.

Ранее Путин заявил, что наш народ помнит уроки Второй мировой войны. Он подчеркнул, что Россия не допустит искажения истории и попыток оболгать подлинных победителей.

Напомним, Парад Победы в Москве начался в 10.00 мск. Помимо подразделений российских войск, в нем также приняли участие парадные расчеты из иностранных государств.

#9 мая #день победы #Великая Отечественная война #Владимир Путин #80-летие победы #Парад Победы-2025
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