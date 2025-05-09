Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной

Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Объявляется минута молчания», - заявил он на военном параде, посвященном 80-летию Победы.

Ранее Путин заявил, что наш народ помнит уроки Второй мировой войны. Он подчеркнул, что Россия не допустит искажения истории и попыток оболгать подлинных победителей.

Напомним, Парад Победы в Москве начался в 10.00 мск. Помимо подразделений российских войск, в нем также приняли участие парадные расчеты из иностранных государств.