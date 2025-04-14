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Каллас назвала «последствия» для тех, кто поедет на парад Победы в Москву

ЕС требует от стран-кандидатов не принимать участия в праздновании 80-летия Победы в Москве, заявила Кая Каллас.
Гоар Хачатурян 2025-04-14 20:01:20
© Фото: Nicolas Maeterlinck Keystone Press Agency, Global Look Press

По словам главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас, для тех стран, представители которых поедут на парад Победы в Москву 9 мая, будут последствия от Евросоюза.

«Многие министры сказали, что ЕС воспринимает всерьез поездки в Москву на празднование 9 мая, они будут иметь последствия», - сказала Каллас на пресс-конференции по итогам встречи МИД стран ЕС.

Она особенно подчеркнула, что Евросоюз требует от всех стран-кандидатов не присутствовать на мероприятии в Москве.

«Мы четко дали им это понять», - подчеркнула политик.

О том, поедут ли лидеры стран ЕС в Киев 9 мая, Каллас сказала, что призывает их «как можно больше ездить на Украину, чтобы продемонстрировать европейскую поддержку». Она добавила, что Брюссель ждет от таких визитов конкретных обещаний о предоставлении военной помощи.

Напомним, на празднование 80-летия Победы ожидается приезд в Москву ряда иностранных лидеров. В частности, о своем намерении приехать на парад 9 мая заявили президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

#парад #Москва #9 мая #день победы #80-летие победы
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