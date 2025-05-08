Лукашенко и Токаев прибыли в Москву на празднование 9 Мая

Президенты Белоруссии и Казахстана прибыли в Москву на празднования 9 мая. Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев примут участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Также в столицу прибыли президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие, президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

Вчера в Москву прилетели лидеры еще нескольких государств. Среди них - президент Сербии Александр Вучич, президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Лула да Силва.

Всего на парад Победы в Москве ожидается прибытие лидеров 19 государств.