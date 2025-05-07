Лула да Силва приземлился в Москве

Бразильский лидер Лула да Силва прибыл в Россию, чтобы отпраздновать День Победы 9 мая. Его самолет приземлился в Москве.

Президент РФ Владимир Путин пригласил коллегу на праздник еще в январе в ходе телефонного разговора. Тогда же, в ходе беседы, лидеры обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Свое намерение быть на Параде Победы Лула да Силва подтвердил в марте. На Украине негативно отреагировали на это решение. Киев дважды отверг предложение о телефонном разговоре между Владимиром Зеленским и президентом Бразилии.