Лула да Силва приземлился в Москве

Бразильский лидер Лула да Силва прибыл в Россию, чтобы отпраздновать День Победы 9 мая. Его самолет приземлился в Москве.
Президент РФ Владимир Путин пригласил коллегу на праздник еще в январе в ходе телефонного разговора. Тогда же, в ходе беседы, лидеры обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах.
Свое намерение быть на Параде Победы Лула да Силва подтвердил в марте. На Украине негативно отреагировали на это решение. Киев дважды отверг предложение о телефонном разговоре между Владимиром Зеленским и президентом Бразилии.
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