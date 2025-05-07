МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лула да Силва приземлился в Москве

Президент Бразилии примет участие в праздновании 9 Мая.
Анастасия Бобылева 2025-05-07 19:50:10
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Бразильский лидер Лула да Силва прибыл в Россию, чтобы отпраздновать День Победы 9 мая. Его самолет приземлился в Москве.

Президент РФ Владимир Путин пригласил коллегу на праздник еще в январе в ходе телефонного разговора. Тогда же, в ходе беседы, лидеры обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Свое намерение быть на Параде Победы Лула да Силва подтвердил в марте. На Украине негативно отреагировали на это решение. Киев дважды отверг предложение о телефонном разговоре между Владимиром Зеленским и президентом Бразилии.

#Россия #в стране и мире #9 мая #день победы #Бразилия #Лула да Силва
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 