Аэропорты Жуковский и Домодедово сняли ограничения в работе

Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ранее введенные ограничения по обслуживанию воздушных судов.

Как сообщили в Росавиации, воздушные гавани восстановили свою работу в 05.03 по московскому времени.

«В аэропортах Домодедово и Жуковский в 05.03 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», - заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Напомним, этой ночью сразу несколько аэропортов в Центральной России меняли свой рабочий регламент. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Так, в 01.14 приостановил работу калужский аэропорт Грабцево, перед этим в 00.57 ограничения на работу ввели аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский. Затем стало известно об изменениях в расписании Южного в Иваново, Стригино в Нижнем Новгороде и в ярославском аэропорту Туношна.