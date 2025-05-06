Временные ограничения введены на работу аэропортов в Иваново, Ярославле и Нижнем Новгороде. Об этом в своем телеграм-канале написал представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения были также введены на работу аэропортов: Иваново (Южный; код ИКАО: UUBI); Нижний Новгород (Стригино; UWGG); Ярославль (Туношна)» – говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

Персонал аэропортов и воздушных судов принимает все меры для безопасного осуществления полетов, которое является для них приоритетом.

Ранее сообщалось об ограничениях аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский в столичном регионе, а также в Калуге.