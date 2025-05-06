Временные ограничения введены на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский в столичном регионе. Об этом в своем телеграм-канале написал представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 00:57 МСК введены на работу аэропортов Внуково (код ИКАО: UUWW), Домодедово (UUDD) и Жуковский (UUBW)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

Персонал аэропортов и воздушных судов принимает все меры для безопасного осуществления полетов, которое является для них приоритетом.