Временные ограничения введены на работу аэропорта в Калуге. Об этом в своем телеграм-канале написал представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения в 01:14 МСК также введены на работу аэропорта Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC).– говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

Персонал аэропортов и воздушных судов принимает все меры для безопасного осуществления полетов, которое является для них приоритетом.

Ранее сообщалось об ограничениях аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский в столичном регионе.