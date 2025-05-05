Очевидица рассказала, что перестрелка в Махачкале длилась полчаса

Перестрелка в Махачкале длилась более получаса, люди в панике прятались в ближайших зданиях. Об этом рассказала «Звезде» очевидица события Патимат Алиева.

«Сидели, смотрели в окно. Стрельба продолжалась очень долго - наверное, больше получаса. Люди бежали, кого-то мы сюда заводили. Ребенка завели, другого на костылях тоже завели, спрятали», - поделилась она.

Алиева также сообщила, что к месту событий подъехала машина скорой помощи и что на нее погрузили раненого в форме.

По последним данным, в перестрелке, которая произошла сегодня днем в Махачкале, пострадали не менее шести человек. Среди раненых оказались двое гражданских. Точной информации о количестве погибших пока нет.