В Махачкале объявлен план «Перехват» из-за нападения на полицейских

После нападения на сотрудников полиции в Махачкале введен план «Перехват», злоумышленники скрылись на служебном автомобиле, отметили в МВД по Дагестану. В результате инцидента погибли три человека.

«По предварительной информации, в результате нападения погибли трое полицейских. Злоумышленники скрылись на служебной автомашине. Введен план "Перехват", ведутся мероприятия по поиску и задержанию нападавших», - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнил глава региона Сергей Меликов, полицейские пытались остановить автомобиль, но водитель начал стрелять по ним. В сообщении отмечается, что есть пострадавшие.

Инцидент произошел в понедельник, 5 мая. Неизвестные открыли огонь по сотрудникам Госавтоинспекции, а затем угнали служебную машину. В Сети появились кадры с места происшествия.