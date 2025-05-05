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В МВД подтвердили гибель троих полицейских при перестрелке в Махачкале

Сейчас уточняется количество пострадавших при перестрелке.
Сергей Лебедев 2025-05-05 15:06:29
© Фото: Chp_05, Telegram

В результате нападения на наряд ДПС в Махачкале погибли трое полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Республике Дагестан. По данным ведомства, сейчас ведется розыск преступников.

«Злоумышленники скрылись на служебной автомашине», - говорится в официальном заявлении.

В свою очередь глава республики Сергей Меликов сообщил, что огонь по полицейским открыл водитель, когда его попытались остановить. Сейчас уточняется количество пострадавших при перестрелке.

В администрации Махачкалы призвали не посещать перекресток на улице Керимова и Магомедтагирова. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники оперативных служб.

Напомним, перестрелка произошла сегодня около половины третьего дня.

#Дагестан #Махачкала #полиция #ГИБДД #Розыск #нападение #госавтоинспекция
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