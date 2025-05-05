В МВД подтвердили гибель троих полицейских при перестрелке в Махачкале

В результате нападения на наряд ДПС в Махачкале погибли трое полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Республике Дагестан. По данным ведомства, сейчас ведется розыск преступников.
«Злоумышленники скрылись на служебной автомашине», - говорится в официальном заявлении.
В свою очередь глава республики Сергей Меликов сообщил, что огонь по полицейским открыл водитель, когда его попытались остановить. Сейчас уточняется количество пострадавших при перестрелке.
В администрации Махачкалы призвали не посещать перекресток на улице Керимова и Магомедтагирова. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники оперативных служб.
Напомним, перестрелка произошла сегодня около половины третьего дня.
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