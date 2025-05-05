Минздрав: шесть человек пострадали при перестрелке в Махачкале

В результате перестрелки в Махачкале пострадали двое гражданских лиц, в том числе 17-летняя девочка. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Дагестан.

Также в больницу госпитализировали двух полицейских. Один из них находится в тяжелом состоянии.

«Пострадавшие проходят обследование и получают интенсивную терапию», - сказано в заявлении.

Кроме того, в стационар доставили двоих тяжелораненых боевиков.

Информация о количестве погибших на данный момент разнится.