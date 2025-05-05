МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минздрав: шесть человек пострадали при перестрелке в Махачкале

Среди раненых оказались двое гражданских.
Сергей Лебедев 2025-05-05 15:48:43
© Фото: Nikolay Gyngazo, Global Look Press

В результате перестрелки в Махачкале пострадали двое гражданских лиц, в том числе 17-летняя девочка. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Дагестан.

Также в больницу госпитализировали двух полицейских. Один из них находится в тяжелом состоянии.

«Пострадавшие проходят обследование и получают интенсивную терапию», - сказано в заявлении.

Кроме того, в стационар доставили двоих тяжелораненых боевиков.

Информация о количестве погибших на данный момент разнится.

#Дагестан #Махачкала #полиция #ГИБДД #Розыск #нападение #госавтоинспекция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 