Минздрав: шесть человек пострадали при перестрелке в Махачкале

В результате перестрелки в Махачкале пострадали двое гражданских лиц, в том числе 17-летняя девочка. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Дагестан.
Также в больницу госпитализировали двух полицейских. Один из них находится в тяжелом состоянии.
«Пострадавшие проходят обследование и получают интенсивную терапию», - сказано в заявлении.
Кроме того, в стационар доставили двоих тяжелораненых боевиков.
Информация о количестве погибших на данный момент разнится.
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