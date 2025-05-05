Страны, которые хотят принять приглашение Владимира Зеленского в Киев на 9 Мая, напоминают гитлеровскую коалицию. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

В сообщении ведомства отмечается, что Европа все еще придерживается реваншистских подходов к празднованию 80-й годовщины победы над фашистской Германией и потакает идеям киевского режима. Об этом свидетельствует недавнее решение властей ФРГ не допускать на памятные мероприятия 9 Мая российских и белорусских дипломатов.

По мнению представителей СВР, планы принять приглашение Зеленского в Киев на «альтернативное» празднование 9 Мая, выглядят цинично, как и угрозы со стороны главы европейской дипломатии Каи Каллас в сторону стран, которые хотят приехать на торжества в честь Дня Победы в Россию (о таком намерении заявили премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич).

Отмечается, что роль режима Зеленского в праздничных мероприятиях может испортить имидж некоторых государств ЕС, поскольку послужит напоминанием о преступлениях украинских карателей гитлеровского батальона «Нахтигаль» и дивизии СС «Галичина» во Второй мировой войне. В СВР напомнили, что список стран, приглашенных в Киев, почти совпадает со списком участников гитлеровской коалиции.

Ранее стало известно о запрете на участие в праздничных мероприятиях 9 мая в ФРГ, затронувшем российских и белорусских дипломатов. На это решение немецких властей отреагировали не только в России, но и в Германии. Лидер партии АдГ в парламенте Саксонии Йорг Урбан заявил, что власти не имеют права запрещать послу РФ Сергею Нечаеву участвовать в праздновании Дня Победы.