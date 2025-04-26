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В ФРГ возмутились запретом послу РФ участвовать в мероприятиях ко Дню Победы

Депутат АдГ подчеркнул, что Берлину следует внимание на то, кого они поддерживают на Украине.
Глеб Владовский 2025-04-26 06:38:21
© Фото: Hannes P Albert dpa Globallookpress

Власти Германии не имеют право запрещать российскому послу Сергею Нечаеву принимать участие в памятных мероприятиях к 80-летию Победы. Такое заявление сделал лидер партии « Альтернатива для Германии» (АдГ) в парламенте Саксонии Йорг Урбан.

«Во время Второй мировой войны Красная армия заплатила самую большую цену кровью. Как Федеральный МИД может советовать не разрешать представителям из РФ присутствовать на памятных мероприятиях, посвященных Второй мировой войне, мне совершенно непонятно», - выразил в соцсетях свое недовольство политик.

Урбан также отметил, что немецким властям следует присмотреться к тем, кого они поддерживают на Украине. Речь идет о Владимире Зеленском, который почитает Степана Бандеру и других националистов, которые были ответственны за убийства, в том числе евреев, немцев и поляков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Германии показали свою истинную сущность, запретив российскому послу в ФРГ принимать участие в памятных мероприятиях к 80-летию Победы.

#в стране и мире #день победы #Германия #АДГ #Посол РФ #Сергей Нечаев
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