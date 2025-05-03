В Словакии подтвердили намерение Фицо приехать в Москву на 9 мая

Поездка премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на День Победы остается в силе, он в хорошей форме, сообщил депутат от его партии Ян Рихтер.

«К этому моменту он не отменил эту программу (связанную с поездкой на День Победы в Москву - Прим. ред.), поэтому, я полагаю, что он поедет», - сказал Рихтер в эфире телеканала JOJ 24.

Ранее словацкие СМИ писали о резком изменении рабочего графика премьера за последнее время - он не участвовал в запланированных первоймайских мероприятиях, перенес свою лекцию для студентов Оксфордского университета. А в апреле он отменил интервью с бывшим чешским президентом Милошем Земаном. Возможной причиной могут быть проблемы со здоровьем премьера, считают журналисты.

Ранее политик заявлял, что будет присутствовать на параде Победы 9 Мая в Москве, несмотря на предупреждение о «последствиях» со стороны главы европейской дипломатии Каи Каллас. По его словам, никто не может приказывать ему, куда ехать, а куда нет.

Также ожидается приезд сербского президента Александр Вучича, однако сегодня появилась информация о его проблемах со здоровьем. Пока неизвестно, сможет ли он приехать в Москву на фоне своего плохого самочувствия. Торжества в ознаменование 80-летия Великой Победы посетят около двух десятков лидеров государств и глав правительств. Среди них руководители Китая, Индии, Бразилии и стран СНГ. Также для участия в праздничном Параде Победы приглашены военные из 19 стран.