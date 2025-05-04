Сосед пытался спасти хозяев горящей на юго-западе Москвы квартиры

Очевидцы, принявшие участие в спасении жильцов во время пожара в многоэтажном доме на юго-западе Москвы, рассказали подробности произошедшего.

По словам Максима и Сергея, которые побежали по этажам вверх после того, как услышали звук взрыва, они наткнулись на обгорелого мужчину. Тот хотел попасть в квартиру, в которой произошел взрыв и начался пожар, и спасти ее жильцов.

«Там лежал мужик. Он пытался проникнуть в эту квартиру. Сам уже был в трусах, обгорелый, но туда рвался», - пояснил Сергей.

Он добавил, что пожар был очень сильный, нельзя было пройти в квартиру. Однако упомянутый мужчина пытался вбежать в нее, но обгорел, а потом его оттуда вытащили.

Второй очевидец произошедшего, Максим, рассказал, что добежал до седьмого этажа, где оказалась женщина с ребенком. По его словам, он его взял и перенес вниз, на улицу. Затем на место прибыли сотрудники МЧС.

Напомним, ЧП произошло на последнем этаже девятиэтажного дома номер 39 по улице Генерала Тюленева. Погибли два человека, их обнаружили пожарные. Еще пострадали двое детей.

Предположительно, пострадавшими оказались около 15 человек. На месте работают порядка 60 пожарных и 20 единиц техники МЧС РФ.