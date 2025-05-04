Два человека погибли при пожаре в 9-этажном доме в Москве

Два человека погибли в результате пожара в жилом доме на юго-западе Москвы, передает столичная пресс-служба спасательного ведомства. Уточняется, что тела обнаружены на балконе 9 этажа. Одного человека удалось спасти. Пострадали также как минимум 15 человек.

«Причины устанавливаются. Оказываем всю необходимую помощь», - прокомментировал происшествие мэр Москвы Сергей Собянин.

С огнем в эти минуты борются 60 пожарных и 20 единиц техники МЧС РФ. Кроме того, к месту инцидента отправлены медики и городские службы.

Предварительно – в доме 39 на улице Генерала Тюленева взорвался газ. Существует опасность обрушения подъезда.