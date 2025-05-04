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Огонь в доме на юго-западе Москвы охватил 100 «квадратов»

По последним данным, погибли два человека. Как минимум шесть человек пострадали, в том числе двое детей, сообщает столичный Депздрав.
Ирина Егорова 2025-05-04 22:30:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: mchs_official, Telegram

Площадь пожара в жилой девятиэтажке на улице Генерала Тюленева составила 100 квадратных метров, сообщили в МЧС Москвы. Тушение огня продолжается - на месте находятся пожарные, десятки машин скорых и оперативные службы столицы.

Для эвакуируемых жителей организованы пункты временного размещения.

К данной минуте известно о двух погибших. Их тела обнаружили на 9 этаже. Одного жильца удалось спасти. По информации спасательного ведомства, пострадали шесть человек, в том числе двое детей. 

«Состояние одного взрослого оценивается как тяжелое, остальные пострадавшие в средней степени тяжести. Состояние детей нетяжелое, угрозы для жизни нет», - пишет столичный Депздрав. 

Предварительно, пожару предшествовал хлопок - мог взорваться газ. Причины произошедшего устанавливаются. 

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