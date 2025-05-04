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При пожаре в доме на юго-западе Москвы пострадали двое детей

По последним данным, погибли два человека. Количество жертв может увеличиться после того, как пожарные осмотрят соседние квартиры.
Ирина Егорова 2025-05-04 22:54:35
© Фото: ТРК «Звезда»

Двое детей пострадали при пожаре в жилом многоэтажном доме на юго-западе Москвы, сообщил столичный Депздрав. Их состояние оценивается как нетяжелое, угрозы для жизни нет. Также пострадали еще трое взрослых. По некоторым данным, число может быть больше 15.

«Состояние одного взрослого оценивается как тяжелое, остальные пострадавшие в средней степени тяжести», - говорится в сообщении.

Десятки бригад скорой помощи и экстренные службы направлены к дому 39 на улице Генерала Белова.

Два человека погибли - их тела обнаружили на 9 этаже пожарные. Огонь охватил площадь 100 квадратных метров. К данной минуте, открытое горение ликвидировано. По факту пожара возбуждено уголовное дело. 

#Москва #пожар #дети #пострадавшие #депздрав
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