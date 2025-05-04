МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Военный эксперт: Зеленский предает украинцев угрозами насчет 9 Мая

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина не гарантирует безопасность зарубежных гостей 9 Мая.
Лиза Губина 2025-05-04 13:50:27
© Фото: IMAGO, Andreas Stroh Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Зарубежные лидеры, которые планируют приехать в Москву на Парад Победы 9 Мая, не воспринимают всерьез угрозы Владимира Зеленского о безопасности в этот день, заявил в беседе со «Звездой» военный эксперт, председатель правления организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов.

По словам специалиста, если киевский режим решит атаковать российские объекты на фоне перемирия, предложенного президентом России Владимиром Путиным, это покажет всему миру, что Украина является государством-террористом.

«Думаю, даже (президент США Дональд - Прим.ред.)» Трамп не сможет закрыть на это глаза, потому что это будет уже вопиющее проявление всей бандитской сущности киевского режима. Думаю, все-таки Зеленский и все, кто за ним стоит, на это не пойдут», - сказал Шкурлатов.

Он отметил, что подобными угрозами Зеленский предает историю украинского народа и своих предков.  

Речь идет о словах главы киевского режима о том, что Украина не гарантирует безопасность зарубежных гостей 9 Мая.

Напомним, российский лидер объявил перемирие в дни празднования Великой Победы, с 8 по 10 мая включительно боевые действия будут прекращены. По словам главы МИД России Сергей Лаврова, подобный шаг означает начало прямых переговоров с Киевом.

#Москва #9 мая #Парад Победы #Владимир Зеленский #наш эксклюзив #военный эксперт
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 