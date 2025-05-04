Военный эксперт: Зеленский предает украинцев угрозами насчет 9 Мая

Зарубежные лидеры, которые планируют приехать в Москву на Парад Победы 9 Мая, не воспринимают всерьез угрозы Владимира Зеленского о безопасности в этот день, заявил в беседе со «Звездой» военный эксперт, председатель правления организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов.

По словам специалиста, если киевский режим решит атаковать российские объекты на фоне перемирия, предложенного президентом России Владимиром Путиным, это покажет всему миру, что Украина является государством-террористом.

«Думаю, даже (президент США Дональд - Прим.ред.)» Трамп не сможет закрыть на это глаза, потому что это будет уже вопиющее проявление всей бандитской сущности киевского режима. Думаю, все-таки Зеленский и все, кто за ним стоит, на это не пойдут», - сказал Шкурлатов.

Он отметил, что подобными угрозами Зеленский предает историю украинского народа и своих предков.

Речь идет о словах главы киевского режима о том, что Украина не гарантирует безопасность зарубежных гостей 9 Мая.

Напомним, российский лидер объявил перемирие в дни празднования Великой Победы, с 8 по 10 мая включительно боевые действия будут прекращены. По словам главы МИД России Сергей Лаврова, подобный шаг означает начало прямых переговоров с Киевом.