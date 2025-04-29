Лавров назвал предложение Путина о перемирии началом прямых переговоров

Предложение президента России Владимира Путина о перемирии в дни 80-летней годовщины Великой Победы - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам пленарного заседания СМИД БРИКС в Бразилии.

«Еще месяц назад там говорили, что не примут никакого перемирия, но сейчас киевский режим на фоне происходящего на земле, где украинский режим пятится назад, требует перемирия без предварительных условий», - добавил глава внешнеполитического ведомства РФ.





Сергей Лавров отметил, что это уже проходили на фоне соглашения между президентом Януковичем и оппозицией, когда на следующее утро это соглашение о перемирии растоптали. При этом Россия не видит возможностей честного мониторинга соблюдения 30-дневного перемирия, предложенного Украиной, добавил Лавров.

Напомним, что о перемирии в дни 80-летней годовщины Великой Победы Путин сообщил накануне. Таким образом, российская сторона с 8 по 11 мая включительно приостанавливает боевые действия. Ожидается, что украинские боевики последуют примеру России. В случае нарушения режима прекращения огня, подчеркнули в Кремле, российская армия даст адекватный и эффективный ответ.

По словам Пескова, объявление майского перемирия - это проявление доброй воли главы государства. Он добавил, что реакции Киева на озвученное Путиным предложение пока не последовало.