Орбан заявил, что лидер АдГ может рассчитывать на поддержку Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал лидера партии «Альтернатива для Германии» Алису Вайдель на фоне ее признания правоэкстремистской на территории ФРГ. Об этом он написал в своей социальной сети Х.

«Что, черт возьми, происходит в Германии? Алиса Вайдель, вы можете рассчитывать на нас»,- заявил премьер-министр.

В пятницу федеральное ведомство по охране конституции ФРГ классифицировала АдГ как «устоявшуюся правоэкстремистскую организацию». Такой вывод они сделали из-за понимания партией народа, что якобы депутаты не считают людей из мусульманских стран равноправными членами немецкого народа, несмотря на гражданство ФРГ.

Со слов уходящего канцлера ФРГ Олафа Шольца, саму процедуру запрета АдГ нельзя торопить, следует тщательно взвесить данную классификацию.

После этого госсекретарь США Марк Рубио заявил, что придание «правоэкстремистского» статуса партии АдГ показывает пример скрытой тирании. В ответ МИД ФРГ сообщили, что решение признать организацию экстремистской - это результат досконального и независимого расследования.

Еще позже стало известно, что адвокаты АдГ направили в адрес ФРГ предупреждение из-за придания их партии новой классификации.