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Госдеп США: признание партии АдГ экстремистской является скрытой тиранией

Немецкие власти пытаются устранить оппозицию в стране, используя для этого антидемократические методы, считает экс-депутат Бундестага от АдГ Евгений Шмидт.
Ирина Егорова 2025-05-02 20:30:11
© Фото: IMAGOwww.imago-images.de, Global Look Press

Придание статуса «правоэкстремистской» организации партии «Альтернатива для Германии» являет собой пример скрытой тирании, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Германия только что предоставила своему шпионскому агентству новые полномочия для слежки за оппозицией. Это не демократия — это скрытая тирания», - говорится в сообщении в Х.

Напомним, что сегодня немецкая контрразведка классифицировала АдГ как «устоявшуюся правоэкстремистскую организацию». Такой вывод был сделан из-за понимания партией народа, якобы депутаты не считают выходцев из мусульманских стран равноправными членами немецкого народа, несмотря на гражданство ФРГ.

Соответственно, наблюдение за партией усилилось, появилась информация о ее дальнейшем возможном запрете. По словам уходящего канцлера ФРГ Олафа Шольца, процедуру запрета АдГ нельзя торопить, необходимо тщательно взвесить данную классификацию.

Признанием партии «экстремистской» немецкие власти пытаются антидемократическими методами устранить оппозицию в стране, считает экс-депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии» Евгений Шмидт.

#сша #экстремизм #ФРГ #альтернатива для германии #партия #Марко Рубио
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