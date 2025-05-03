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В МИД ФРГ ответили на критику Рубио о признании партии АдГ экстремистской

В немецком ведомстве считают, что решение о признании партии экстремистской – результат досконального и независимого расследования.
Виктория Бокий 2025-05-03 01:06:12
© Фото: Ingo Schulz, image BROKER.com, Globallookpress

МИД Германии ответил на критику госсекретаря США Марко Рубио решения контрразведки ФРГ о признании партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской организации. Об этом говорится в сообщении ведомства в социальной сети X.

Немецкое внешнеполитическое ведомство заявило, что принятое решение – результат досконального и независимого расследования, с целью защиты государственной конституции.

«Это демократия. Это решение является результатом досконального и независимого расследования, проведенного с целью защиты нашей конституции и главенства закона», - подчеркнул МИД ФРГ.

Также в ведомстве заявили, что они извлекли урок из собственной истории, когда необходимо останавливать правый экстремизм.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что признание партии АдГ экстремистской является скрытой тиранией, а не демократией.

Партию решили признать правоэкстремистской после того, как появились сведения, что представители АдГ не считают выходцев из мусульманских стран равноправными членами немецкого народа, несмотря на гражданство ФРГ. Такое понимание народа, основанное на этническом происхождении, несовместимо со «свободным демократическим порядком» Германии.

#Германия #ФРГ #АДГ #МИД ФРГ #госсекретарь США #Марко Рубио
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