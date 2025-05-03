Адвокаты партии «Альтернатива для Германии» направили в адрес Федерального ведомства по охране конституции ФРГ предупреждение по поводу признания АдГ правоэкстремистской. Об этом сообщает газета Bild.

Юристы потребовали от немецкой контрразведки изменить свое решение в отношении партии. Если это не будет сделано до утра 5 мая, ведомству грозит судебное разбирательство.

«Мы должны попросить вас прекратить описанные выше действия, удалить соответствующие сообщения и вместо этого опубликовать соответствующие сообщения с исправлениями», - сказано в документе.

В минувшую пятницу Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ классифицировало АдГ как «устоявшуюся правоэкстремистскую организацию». Утверждается, что в партии господствует понимание народа, которое несовместимо со «свободным демократическим порядком».

Эти обвинения в «Альтернативе для Германии» сразу же отвергли. Бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт в беседе со «Звездой» заявил, что немецкие власти попросту хотят устранить оппозицию в стране и установить лево-зеленую диктатуру.