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Кремль ожидает более 20 западных глав и правительств на параде в Москве

Песков вновь повторил, что Россия будет рада видеть всех, кто изъявит желание приехать в Москву на праздничные мероприятия в честь 9 Мая.
Ирина Егорова 2025-04-15 13:56:06
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press, Global Look Press

Более 20 глав государств и правительств западных стран ожидают в Москве на Параде Победы 9 мая. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Также Москва будет рада видеть и остальных гостей, кто изъявит желание вместе с россиянами отметить «эту грандиозную дату». По его словам, она особенного важна сейчас, когда в Европе снова поселился нацизм и когда там нет единодушного желания искоренить его. 

Представитель Кремля добавил, что предложение Зеленского собрать в Киеве на 9 мая «парад дипломатов» лишний раз подчеркивает правоту российской стороны и характеризует киевский режим.

«Сам тот факт, что Зеленский не хочет 9 мая праздновать День Победы, наверное, конечно, это как минимум неуважение Зеленского к памяти своего деда, что, собственно, не новость», - сказал Песков.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что представители тех стран, которые поедут на Парад Победы в Москву 9 мая, будут иметь последствия со стороны Евросоюза. Лидеров стран ЕС она призвала «больше ездить на Украину». В «противовес» Параду Победы Владимир Зеленский предложил европейским лидерам посетить Киев 9 мая.

#9 мая #Парад Победы #праздник #Красная площадь #Песков #иностранные лидеры
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