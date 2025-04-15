Более 20 глав государств и правительств западных стран ожидают в Москве на Параде Победы 9 мая. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Также Москва будет рада видеть и остальных гостей, кто изъявит желание вместе с россиянами отметить «эту грандиозную дату». По его словам, она особенного важна сейчас, когда в Европе снова поселился нацизм и когда там нет единодушного желания искоренить его.

Представитель Кремля добавил, что предложение Зеленского собрать в Киеве на 9 мая «парад дипломатов» лишний раз подчеркивает правоту российской стороны и характеризует киевский режим.

«Сам тот факт, что Зеленский не хочет 9 мая праздновать День Победы, наверное, конечно, это как минимум неуважение Зеленского к памяти своего деда, что, собственно, не новость», - сказал Песков.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что представители тех стран, которые поедут на Парад Победы в Москву 9 мая, будут иметь последствия со стороны Евросоюза. Лидеров стран ЕС она призвала «больше ездить на Украину». В «противовес» Параду Победы Владимир Зеленский предложил европейским лидерам посетить Киев 9 мая.