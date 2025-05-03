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Вучич обратился в больницу в Белграде из-за плохого самочувствия

Сербскому президенту стало плохо во время визита в США, он отменил все запланированные встречи и вернулся домой.
Ирина Егорова 2025-05-03 15:52:36
© Фото: Kremlin PoolGlobal Look Press, Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич госпитализирован на лечение в Военно-медицинскую академию в Белграде, сообщает телерадиоканал РТС. Уточняется, что у дверей больницы его встречали министр здравоохранения Златибор Лончар и доктор Драган Динчич. 

Ранее стало известно, что сербскому лидеру стало плохо в ходе его визита в США, он отменил все запланированные встречи и принял решение вернуться домой.

Все это время он находился на связи со своими врачами. Точный диагноз и причины госпитализации не называются.

В США он должен был встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом - неизвестно, состоялась встреча или нет.

Ранее Вучич планировал приехать в Москву на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы. По словам самого президента Сербии, он дал слово присутствовать на параде Победы еще восемь месяцев назад и не собирается от него отказываться, несмотря на сложности, которые могут возникнуть в отношениях со странами Евросоюза. Тогда он заверил, что его визиту в Москву может помешать только «конец света».

#Сербия #здоровье #Александр Вучич #Белград #больница #госпитализация
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