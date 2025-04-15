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Фицо отреагировал на слова Каллас о параде Победы в Москве

Ранее Кая Каллас предупредила, что поездки в Москву на празднование 9 Мая «будут иметь последствия», в ЕС будут воспринимать их всерьез.
Лиза Губина 2025-04-15 19:42:27
© Фото: IMAGO, www.imago-images.de Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет присутствовать на параде Победы 9 Мая в Москве, несмотря на предупреждение о «последствиях» со стороны главы европейской дипломатии Каи Каллас. По его словам, никто не может приказывать ему, куда ехать, а куда нет.

«Является ли предостережение госпожи Каллас шантажом или объявлением о том, что после возвращения из Москвы я буду наказан? Не знаю, но знаю, что идет 2025 год, а не 1939», - сказал Фицо.

Он обратился к Каллас, напомнив, что является легитимным премьером суверенной страны Словакии, а также выразил желание отдать дань уважения солдатам Красной Армии, погибшим за освобождение его страны.

Напомним, накануне глава дипслужбы ЕС отметила, что в объединении воспринимают всерьез поездки в Москву на празднование 9 Мая. Она призвала больше ездить на Украину, «чтобы продемонстрировать европейскую поддержку».  

#Москва #Парад Победы #день победы #евросоюз #Роберт Фицо #словакия #кая каллас
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