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Трамп может пропустить саммит НАТО из-за несговорчивости союзников

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет защищать те страны, которые не хотят тратиться на коллективную безопасность.
Ян Брацкий 2025-05-03 11:56:43
© Фото: Chris Kleponis - CNPConsolidated News Photos Global Look Press

Президент США Дональд Трамп может пропустить саммит НАТО в июне, если страны-участницы альянса откажутся увеличить траты на оборону до 5% от ВВП. В статье журнала Spiegel говорится, что посол США при НАТО Мэтью Витакер заранее предупреждал об этом партнеров Вашингтона.

«Сначала немцы верили, что американцы имеют в виду эти пять процентов не всерьез, что это только тактика переговоров. Но теперь они верят Витакеру на слово», - говорится в публикации.

Ранее Трамп усомнился в готовности членов НАТО защитить США в случае необходимости. Глава Белого дома отметил потенциал альянса, но также напомнил о несправедливом распределении расходов на коллективную безопасность.

Кроме того, Трамп пригрозил своим союзникам в Европе, что Вашингтон будет защищать только те страны блока, которые тратят на общую безопасность достаточно.

Между тем, в НАТО нашли способ увеличить расходы на оборону до требуемых Трампом 5% ВВП. Генсек организации Марк Рютте предложил членам Североатлантического альянса увеличить расходы на оборону до 3,5% и выделить еще 1,5% на более широкие расходы, связанные с безопасностью.

Сейчас требования по расходам на оборону в НАТО составляет 2% ВВП. Этого порога достигли 22 из 32 стран альянса. По мнению лидеров блока, этого достаточно.

#в стране и мире #НАТО #сша #Трамп #Саммит #расходы на оборону
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