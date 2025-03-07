Трамп засомневался в участниках НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в готовности участников НАТО защищать США в случае необходимости. Об этом он сказал в Белом доме.

Американский лидер отметил потенциал альянса, но также и напомнил о несправедливости в расходах на оборону.

«Я вижу НАТО как потенциально хорошее, но нужно крепко задуматься об альянсе, очень несправедливые вещи происходят. Пока я не пришел, мы платили почти 100% на оборону, а они нас обманывают в торговле», - поделился глава Белого дома.

Трамп считает, что его сомнения о готовности альянса защищать США – это самая большая претензия к НАТО.

Президент Соединенных Штатов также подчеркнул, что его страна не будет защищать те страны североатлантического альянса, которые не тратят достаточно на совместную оборону. Такое решение Трамп назвал здравым смыслом.