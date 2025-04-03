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Рубио потребует от стран НАТО повысить военные расходы до 5% ВВП

Госсекретарь подчеркнул, что США продолжат играть активную роль в НАТО и хотят, чтобы альянс стал сильнее.
Владимир Рубанов 2025-04-03 13:35:28
© Фото: Kira Hofmann, www.imago-images.de, Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе потребует от каждой страны-участницы альянса взять на себя обязательство увеличить военные расходы до 5% ВВП. По его словам, это коснется и США.

«США хотели бы выйти с пониманием, что каждый член НАТО взял на себя обязательство увеличить расходы до 5% ВВП и выполнит его», - сказал глава Госдепартамента.

Рубио подчеркнул, что США продолжат играть активную роль в НАТО и хотят, чтобы альянс стал сильнее. По его словам, президент Дональд Трамп не против альянса, но против его неспособности выполнять обязательства по договору.

Госсекретарь отметил, что «истерика и преувеличения в ряде мировых и американских СМИ» на тему США и НАТО ничем не оправданы. По его мнению, НАТО может стать сильнее и более жизнеспособным, если у государств-членов альянса будет больше возможностей.

Ранее Трамп заявил, что сомневается в готовности участников НАТО защищать США в случае необходимости. Кроме того, он неоднократно говорил, что Вашингтон несет несправедливую нагрузку по сравнению с другими членами альянса.

#НАТО #сша #Дональд Трамп #Оборона #расходы #финансирование #Марко Рубио
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