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Reuters: в НАТО нашли способ увеличить расходы на оборону до 5%

Генсек блока предложил повысить военные траты до 3,5% ВВП и выделить еще 1,5% на более широкие расходы, связанные с безопасностью.
Владимир Рубанов 2025-05-03 01:44:36
© Фото: Telegram/NATOpoRusski

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил членам альянса увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП и выделить еще 1,5% на более широкие расходы, связанные с безопасностью, пишет Reuters. Это даст возможность выполнить требование президента США Дональда Трампа о достижении целевого показателя военных затрат в 5%.

Такой вариант может позволить главе Белого дома объявить на саммите НАТО в Гааге в июне, что он добился своего. При этом европейским странам и Канаде не придется брать на себя 5-процентное обязательство по основным военным расходам.

Что такое «расходы, связанные с безопасностью», еще не определено. Туда могут включить модернизацию дорог и мостов, гражданскую оборону и меры киберзащиты.

Дебаты по предложению Рютте пока находятся на ранней стадии. Еще не ясно, сможет поддержат ли его все 32 члена альянса.

Сейчас требование по расходам НАТО на оборону составляет 2% ВВП. Этого показателя достигли 22 из 32 стран-членов. Лидеры блока говорят, что таких военных затрат уже недостаточно.

Ни одна страна НАТО не достигает предъявленной Трампом планки в 5%. По данным альянса, США тратят на оборону около 3,2% ВВП. Польша расходует более 4%.

Многие европейские члены НАТО находятся под давлением из-за необходимости увеличить расходы на оборону. США дали понять, что больше не будут в первую очередь фокусироваться на защите континента. Трамп пригрозил не приходить на помощь другим членам НАТО, если они не потратят достаточно средств на собственную оборону.

#НАТО #сша #Дональд Трамп #Европа #Канада #Военные расходы #Марк Рютте
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